- In premiera la Chișinau - spectacol omagiu al lui Marc Martel «CELEBRATION OF QUEEN». Un Tribute-Show Queen, susținut de Marc Martel, va avea loc pe 27 octombrie la Palatul Național "Nicolae Sulac".

- Aflat la cea de-a doua editie, festivalul Fall in Love il aduce in premiera pe Paolo Nutini in Romania intre 2 si 4 septembrie, pe domeniul Palatului Mogosoaia. Cantaretul scotian si-a surprins recent fanii cu lansarea unui nou album dupa opt ani si noi concerte live, printre care se va numara si cel…

- Acasa, in Dragaica, „a spart” gheața și i-au fost fredonate versurile unor șlagare cu care Laurențiu Cazan fura inimile domnișoarelor in anii ’80 și ’90, cand melodiile sale reprezentau recitaluri de top. Au urmat apoi, la jumatatea verii, o invitație la Festivalul de muzica folk și blues „Music Box…

- Momente neplacute pentru primarul Timisoarei de ziua orașului. Dominic Fritz (USR) a fost huiduit, marti seara, pe scena din Parcul Rozelor, acolo unde a avut loc un concert de Ziua Timisoarei. Fritz a urcat, marti seara, pe scena pentru a inmana un trofeu trupei Phoenix care a aniversat 60 de ani,…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a fost huiduit, marti seara, pe scena din Parcul Rozelor, acolo unde a fost programat un concert sustinut de trupa Phoenix de Ziua Timisoarei. Fritz le-a transmis celor care l-au huiduit ca astazi nu face politica, relateaza news.ro, Dominic Fritz…

- O dubla-crima a socat o comunitate din Bacau. Un barbat a injunghiat mortal o femeie si pe fetita acesteia de doar 10 ani, ca mai apoi sa-si puna capat zilelor. La oribila scena a asistat si sora copilei ucise, care a reusit sa scape din mainile ucigasului in ultima clipa. Motivul atacului ar fi fost…