Stiri pe aceeasi tema

- Horia Brenciu a ajuns la spital. Cantarețul in varsta de 50 de ani, intotdeauna plin de energie și cu zambetul pe buze, și-a anunțat fanii ca se afla in atenția cadrelor medicale. Puțini se așteptau sa vada imaginea tulburatoare impartașita de artist. Ce se intampla in aceste momente cu vedeta de televiziune.…

- Speak și-a ingrijorat fanii! Celebrul cantareț a ajuns pe mana medicilor chiar dupa ziua de naștere a iubitei sale. Vedeta obișnuiește sa impartașeasca orice veste cu internauții, așa ca nu a putut sa le ascunda nici starea sa care nu este una deloc buna. Cum se simte acum și cum a decis sa se fotografieze…

- Copii lui Horia Brenciu au fost victimele bullying-ului la școala. Cantarețul a povestit in cadrul unui interviu pentru Revista VIVA! cum au ințeles copiii sai celebritatea sa. Impreuna cu Alice, Horia Brenciu are familia pe care și-a dorit-o dintotdeauna. Artistul este foarte atent la educația acestora…

- Laurențiu Duța e cunoscut pentru muzica lui, dar dincolo de cariera lui, artistul este soț, tata. Are o relație de aproximativ 29 de ani cu Ianula, care i-a devenit soție in anul 2006, iar impreuna au o fiica, pe Lorena, in varsta de 15 ani. Acum cateva zile, Laurențiu Duța și-a sarbatorit soția. Cu…

- Alina Pușcaș a ajuns la spital. Vedeta Antenei 1 și-a speriat fanii cu cea mai recenta imagine publicata pe o platforma de social media. Ce a transmis prezentatoarea „Te cunosc de undeva”. Alina Puscas a ajuns la spital Sunt momente neplacute pentru familia frumoasei prezentatoare. Alina Pușcaș a ajuns…

- Reporterii GSP prezenți la Campionatul Mondial din Qatar au fost martorii unui moment inedit, un schimb spontan de tricouri intre un fan japonez și un grup de susținatori din Uruguay. Gazeta Sporturilor este, exceptand TVR-ul, singura instituție media din Romania care trimite 4 jurnaliști la turneul…

- Teatrul Nottara a lansat in aceasta toamna proiectul „Dialoguri fara masca”, o serie de intalniri cu personalitați ale vieții culturale din Romania, artiști, medici, scriitori, oameni care in domeniul lor au schimbat lumea.