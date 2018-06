Stiri pe aceeasi tema

- Horia Brenciu a marturisit ca se pregatește sa mai adopte un baiețel. Artistul vrea ca Toma, fiul lui de 4 anișori, sa aiba cu cine sa se joace. Cantarețul a dezvaluit ca și lui, și soției lui, Alice, le place la nebunie sa aiba casa plina. Ei au discutat intens in ultima vreme marirea familiei […]…

- Surprins la un eveniment, Horia Brenciu a fost luat la intrebari de catre reporterul "Xtra Night Show"! Cum juratii de la X Factor se pregatesc de un nou sezon, artistul s-a aratat nerabdator sa isi intalneasca vechii colegii de... pupitru.

- In regiunea noastra, dupa caderea comunismului, s-a pornit cu avantajul fortei de munca ieftine pentru a atrage capitaluri straine, pentru ca tarile nu aveau capacitatea financiara de a sustine cresterea. Dupa cateva decenii, modelul nu mai merge.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca Guvernul nu intentioneaza sa adopte Ordonante de Urgenta pentru modificarea Codurilor penale, acestea urmand a fi discutate in comisia parlamentara speciala. Dragnea a mai precizat ca in ceea ce priveste abuzul in serviciu, exista in prezent „peste zece…

- Ministerul Turismului se pregateste sa se retraga din procesul de autorizare a hotelurilor, restaurantelor si barurilor, care va ramane astfel doar la nivelul autoritatilor locale.Simplificarea pregatita acum face parte din procesul de descentralizare, a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif.Dubla…

- Purtatorul de cuvant al grupului parlamentar al Fidesz (de guvernamant in Ungaria), Janos Halasz, a declarat luni intr-un interviu ca alianta de guvernare, cu o majoritate de doua treimi, va putea sa adopte fa...

- SUA intentioneaza sa adopte in aceasta saptamana sanctiuni contra oligarhilor rusi in conformitate cu o lege care vizeaza amestecul Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016, in ceea ce ar putea fi cea mai agresiva masura de acest fel impotriva elitei economice ruse, au anuntat miercuri…

- Fetele care sunt inscrise la centrele de ingrijire de zi si in scolile primare din Austria nu ar mai trebui sa poarte val, conform unui proiect de lege pe care l-a anuntat miercuri guvernul de dreapta de la Viena, relateaza dpa. "Acoperirea cu un val a copiilor de varste mici nu ar trebui sa isi gaseasca…