- Horia Brenciu a spus ca Dan Bittman face din frustrare declarațiile privind Covid-19.”Eu cu Dan Bittman am o lunga relație de prietenie. Știu multe lucruri din viața lui. Eu nu sunt omul care te șterge din telefon pentru ca ai votat cu altcineva pe care nu-l suport eu. Intre noi s-a dezvoltat o relație…

- Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a fost prezent sambata seara la protestele organizate in Bucuresti fata de restrictiile impuse de Guvern, ca urmare a numarului mare de imbolnaviri cu Covid-19. Cantaretul este cunoscut pentru mesajele sale publice impotriva restrictiilor impuse.

- Fost reprezentant al Romaniei la OMS si deputat PSD, medicul Alexandru Rafila susține ca se impune luarea a trei masuri pentru a se limita raspandirea Covid-19 in școli. „In primul rand, adultii care traiesc impreuna cu copiii, parintii sau alte rude apropiate, care locuiesc impreuna cu copiii, ar trebui…

- Adela Popescu s-a intors astazi in platoul de la „Vorbește lumea”, dupa ce s-a vindecat de COVID-19. Colegii au așteptat-o cu flori și tort pe soția lui Radu Valcan. Astazi, miercuri, 22 septembrie, Adela Popescu a revenit la „Vorbește lumea”, dupa ce doua saptamani a stat in izolare la domiciliu fiind…

- Celebra prezentatoare de televiziune Adela Popescu a revenit la „Vorbește lumea”, dupa ce s-a vindecat de coronavirus. Vedeta a fost nevoita sa ia o noua pauza de la TV, pentru a sta in izolare in urma infectarii cu virusul Covid-19. In platou a fost așteptata de celebrul Horia Brenciu, care i-a facut…

- Dan Bittman a facut dezvaluiri halucinante despre pandemia COVID-19 la emisiunea lui Marius Tuca.”Pandemia nu poate sa existe pe vorbe. Pe cifre, da. Și acestea spun ca nu a prea fost. In Romania, s-au infectat un milion și ceva și s-au vindecat 1,45 milioane. S-au vindecat. Au murit 20-30.000. Din…

