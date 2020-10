Horia Brenciu, despre declarațiile lui Dan Bittman: „Eu nu sunt omul care te șterge din telefon” Declarațiile lui Dan Bittman cu privire la situația legata de COVID-19 din Romania a starnit o mulțime de controverse, inclusiv in lumea artiștilor. In timp ce unii i-au criticat aspru parerile, alții au sarit in apararea solistului de la Holograf. Iata ce spune și Horia Brenciu despre acest subiect. Dan Bittman s-a aratat revoltat de noile restricții și de modul in care autoritațile au gestionat pandemia de COVID-19. Artistul nu contesta existența virusului, problemele pe care acesta le poate crea sau faptul ca protecția este necesara, ci modul in care le este prezentata situația romanilor.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Voința populara exprimata prin referendum nu mai trebuie ignorata. Suntem la a treia legislatura in care Parlamentul are 465 de membri. Dupa mai bine de zece ani de la referendumul din 2009, prin care 7.765.573 romani au votat pentru reducerea numarului de parlamentari, e timpul ca acest vot sa fie,…

- Dan Bittman a avut recent o reacție neașteptata cu privire la noile restricții impuse de autoritați in contextul pandemiei de COVID-19. Artistul s-a declarat neincrezator in raportarea corecta a numarului de cazuri de COVID-19 din Romania și nu este de acord cu modul in care este grstionata pandemia…

- Dan Bittman s-a aratat revoltat de noile restricții și de modul in care autoritațile au gestionat pandemia de COVID-19. Solistul trupei Holograf a facut acuzații dure și afirmații șocante cu privire la situația actuala. Dupa anunțarea noile restricții pentru limitarea raspandirii noului coronavirus,…

- In Regatul Unit si Uniunea Europeana au fost inregistrate aproape 3,9 milioane de cazuri de Covid, iar Romania se afla pe locul 7, din acest punct de vedere, dupa Spania, Franta, Regatul Unit, Italia, Germania si Olanda, anunța MEDIAFAX.Cu exceptia Olandei, Romania are mai puțini locuitori…

- Tara noastra a importat masti faciale in valoare de 272 milioane de euro, in primul semestru al acestui an, fiind devansata doar de Cehia, Polonia, Austria, Belgia, Olanda, Spania, Italia, Franta si Germania, arata datele publicate marti de Eurostat.

- 13 tineri violoncelisti din 10 tari, dintre cei 54 de concurenti care au participat in prima etapa a Concursului International "George Enescu" 2020, au obtinut majoritatea voturilor membrilor juriului sectiunii, calificandu-se in etapa urmatoare. Potrivit unui comunicat al organizatorilor, transmis…

- O cantitate de 3,7 milioane de tone de ciocolata a fost produsa in Uniunea Europeana in anul 2019 si doar aproape 29.000 de tone, mai putin de un procent din cantitatea totala, a fost produsa in Romania, arata datele publicate luni de Eurostat. Germania, Italia si Franta au fost principalii producatori…

- Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au produs o cantitate de 3,047 miliarde de litri de inghetata in 2019, in crestere cu 6% comparativ cu 2018, si doar 1,3% din cantitatea totala de inghetata a fost produsa in Romania, arata datele publicate joi de Eurostat. In randul statelor membre, Germania…