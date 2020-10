Stiri pe aceeasi tema

- Tristan Tate are lumea la picioare, iar fetele abia daca-l lasa in pace, mereu fiind in prejma lui, insa iata ca milionarul a uitat de tot. Atat de iubita, cat și de regulile de circulație. Cum a fost surprins de paparazzi Spynews.ro

- Malul Jiului din dreptul localitatii Dragutesti a fost transformat in groapa de gunoi. Culmea, tocmai angajatii firmei primarului din localitate, Vasile Mosoiu, aduc gunoi aici. Comisarii Garzii de Mediu au aflat si ei despre locul unde este depozita...

- Gabriel Oprea Jr. o ține din tereasa in terasa, insa de ținuta nu-l intereseaza. Daca in urma cu doar cateva zile a fost surprins cu prietenii, acum a ieșit cu soția, dar a cam uitat de ea. De ce spunem asta? Ei bine, stați sa vedeți imaginile surprinse de paparazzi Spynews.ro

- Rudel Obreja s-a gandit sa dea moda printre afaceriști! A ieșit cu prietenii in oraș și a uitat de bunele maniere, dar mai ales, de... incalțaminte? Nu, nu glumim deloc, iar paparazzii Spynews.ro au surprins imagini de senzație cu fostul sef al boxului romanesc! Ești gata sa le vezi?

- Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor s-a autosesizat in cazul magazinului care a aruncat kilograme de paine la gunoi. Reprezentantii institutiei sustin ca la fata locului vor merge cativa specialisti pentru a face verificari.

- Un nou-nascut a fost aruncat la o ghena de gunoi de catre parintii sai, deoarece acestia isi doreau baiat. Tatal a fost cel care a aruncat fetita la gunoi, la doar cateva ore dupa ce se nascuse.

- 12 dintre participanții la protestele din 10 august 2018 au fost condamnați vineri, in prima instanța, pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice, intr-unul dintre dosarele deschise dupa violențele din Piața Victoriei, scrie G4media.ro. Cea mai mare pedeapsa a fost de 3 ani de inchisoare…

- In data de 29.07.2020 polițiștii locali aflați in timpul patrularii cu autoturismul de serviciu in vederea verificarii curațeniei pe Calea Moldovei, au observat pe marginea parții carosabile, o gramada de moloz, constituind un pericol pentru autovehiculele care tranziteaza zona. Resturile de materiale…