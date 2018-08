Horia Brenciu iși petrece ziua de naștere in America, alaturi de soție și de cei patru copii. N-a fost o vacanța planuita, ci una stabilita pe ultima suta de metri, dupa ce indragitul jurat de la “X Factor” a primit un cadou inedit și neașteptat de la Alice, de ziua lui: un bilet la un spectacol ce se pune in scena la New York. Horia, care implinește 46 de ani pe 27 august, la o zi dupa debutul, la Antena 1, al celui de-al optulea sezon “X Factor”, ne-a povestit amuzat cum a inceput aventura lui americana și cum s-a gandit s-o ”pedepseasca” pe Alice, soția lui, pentru cadoul inedit pe care i l-a…