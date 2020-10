Stiri pe aceeasi tema

- rSolistul trupei Holograf contrazice toate declaratiile pe care le-a facut și susține ca el de fapt crede in virus, dar nu considera ca restricțiile decise de Executivți sunt benefice cetațenilor. “M-am trezit zilele trecute ca sunt liderul unei organizații pe care chiar nu o cunoșteam pana…

- In ziua in care Bucurestiul a intrat in scenariul rosu, solistul trupei Holograf, Dan Bittman, reclama pe Facebook „minciuna COVID” si „alertele mincinoase”. In aceeasi zi, Bittman s-a intalnit la o terasa din Capitala cu o reprezentanta a Guvernului in teritoriu.

- Solistul trupei Bere Gratis, Mihai Georgescu, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre scrisoarea deschisa intitulata ”Romania smintita” de pandemie, prin care ia atitudine dupa declarația lui Dan Bittman care a generat controverse și ii indeamna pe oameni sa respecte dreptul la libera exprimare.…

- Dan Bittman, solistul trupei Holograf, se afla in centrul unui uriaș scandal. Artistul a contestat vehement restricțiile și s-a declarat convins ca situația epidemiei de COVID-19 nu este așa cum o prezinta autoritațile. Declarațiile sale au devenit virale in mediul online și au provocat numeroase reacții.…

- Dan Bittman, indragitul solist al trupei „Holograf” s-a remarcat in aceste zile prin revolta sa vizavi de sistemul medical romanesc și de asemenea, vizavi de numarul cazurilor de COVID-19, pe care le considera false. La puțina vreme dupa ce a acuzat autoritațile pentru restricțiile prea dure și injuste,…

- Declarațiile halucinante pe care Dan Bittman le-a facut in cadrul unui interviu pentru Gandul Live sunt virale și foarte criticate. Solistul de la Holograf a spus ca nu iși mai dorește sa traiasca in pandemie, cu atatea restricții și pune la indoiala statisticile autoritaților in legatura cu Covid-19,…

- Dan Bittman s-a aratat revoltat de noile restricții și de modul in care autoritațile au gestionat pandemia de COVID-19. Solistul trupei Holograf a facut acuzații dure și afirmații șocante cu privire la situația actuala. Dupa anunțarea noile restricții pentru limitarea raspandirii noului coronavirus,…

- Solistul trupei Holograf, Dan Bittman, susține ca masurile restrictive luate de Guvern din cauza pandemiei de Covid-19 fac mult rau tuturor și le cere oamenilor sa gandeasca cu mințile lor. Bittman arata ca acest virus a ucis cate mii de oameni in 9 luni de zile, dar nici aceștia nu sunt 100% morți…