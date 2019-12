Emisiunea „Vocea Romaniei” nu doar ca le ofera o șansa reala celor pasionați de muzica, fiind o rampa de lansare in industria muzicala, dar le da și juraților oportunitatea de a-și forma echipe și in afara competiției, cooptand oameni talentați in trupele lor.Dupa ce Loredana a dat startul și a incercat, in fiecare sezon in care a fost jurat la „Vocea Romaniei”, sa adune cați mai mulți oameni talentați in show-urile ei, acum și Horia Brenciu merge pe aceeași rețeta. Revenit pe scaunul de jurat la „Vocea Romaniei”, Horia nu are ca miza doar caștigarea trofeului, ci și gasirea unor voci superbe,…