- Artistul Horia Brenciu a fost criticat de fani dupa ce s-a filmat ieri in timp ce conducea mașina, la numai cateva zile de la accidentul din Ungaria in care au murit noua romani. Se presupune ca șoferul care provocase accidentul era in acel moment live pe Facebook, transmite digi24.ro.

- Dan Negru a scris un mesaj dur pe Facebook, legat de accidentul din Ungaria in care și-au pierdut viața 9 romani. Prezentatorul tv a vorbit despre situația din țara noastra și despre faptul ca la noi nu exista urmari. El a dat exemplul unei tragedii din Statele Unite ale Americii, care a dus la anumite…

- Accidentul din Ungaria, in care au murit noua romani din Mureș, a lasat 16 copii orfani. Autoritațile au istituit o celula de criza, care le ofera familiilor consiliere psihologica și ajutor pentru a putea depași șocul suferit. Mai mult, familiile victimelor vor primi despagurbiri de la firmele de asigurari…

- Un tragic accident petrecut marți, in Ungaria, a luat viața a nu mai puțin de noua oameni, toți romani. Un microbuz a intrat frontal intr-un camion care transporta nisip și toți oamenii aflat in autovehicul, noua la numar, și-au pierdut viețile. Opt dintre ei au fost identificați. Cel care a provocat…

- Ei se aflau intr-un microbuz care s-a angajat cu viteza excesiva intr-o depasire, intrand in coliziune frontala cu un camion care se deplasa pe contrasens. Accidentul a avut loc pe drumul national 4 din Ungaria, la aproximativ 60 de kilometri de Budapesta, pe sensul de deplasare spre Romania.

- Inspectoratul National de Patrulare (INP) a publicat un avertisment miercuri, 23 mai, dupa ce noua romani au murit intr-un accident rutier in Ungaria, din cauza soferului care transmitea un Live pe Facebook in timp ce conducea microbuzul.

- Noua persoane – sapte barbati si doua femei – care circulau intr-un microbuz inmatriculat in Mures si-au pierdut viata intr-un accident rutier petrecut marti dupa-amiaza, in jurul orei 16.30, in Ungaria, in zona Cegledbercel. Toți sunt romani din comuna Mica, județul Mureș. Accidentul din Ungaria, cu…

- Noua oameni au murit nevinovati in accidentul din Ungaria, unde soferul unui microbuz era mult mai preocupat sa fie live pe Facebook decat sa fie atent la drum. Romanii lucrau in agricultura si se intorceau acasa, la familiile lor.