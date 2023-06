Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar o zi, Horia Brenciu a susținut un concert de senzație la un local din București. Ei bine, la acel eveniment a cazut pe scena in timp ce canta și se distra. Chiar el este cel care a facut publice imaginile cu momentul. Iata ce a postat cantarețul pe rețelele personale de socializare!

- Presedintele Joe Biden s a impiedicat si a cazut joi, dupa ce a inmanat ultima diploma la ceremonia de absolvire de la Academia Fortelor Aeriene americane, dar s a ridicat rapid si s a intors la locul sau. Acesta a fost ajutatsa se ridice. Biden a aratat apoi cu degetul in spatele sau, parand sa indice…

- Liderul de la Casa Alba a fost protagonistul unui incident ce a fost surprins de camerele de luat vederi. S-a intamplat joi, in timpul unui eveniment ce a avut loc in Colorado. Presedintele Joe Biden s-a impiedicat si a cazut dupa ce a inmanat ultima diploma la o ceremonie de absolvire la Academia Fortelor…

- Joe Biden s-a impiedicat și a cazut pe scena in timp ce participa la ceremonia de absolvire a Forțelor Aeriene din Colorado.Președintele a cazut in genunchi, dar a fost ajutat rapid de oficiali sa se ridice in picioare, in timpul evenimentului de la academia militara din Colorado Springs, joi.…

- Președintele SUA a rostit discursul de incepere și apoi a incercat sa stranga mana absolvenților, moment in care a cazut langa podium. Biden a fost rapid ajutat de cei din jur sa se ridice.

- In Orenburg, un orașel din Rusia, o zi de distracție in parc s-a transformat intr-o nenorocire. Cel puțin 20 de copii au fost raniți, dintre care trei se afla in stare grava, dupa ce caruselul in care se aflau s-a prabușit din senin. Imagini publicate pe rețelele de socializare și mass-media ruse arata…

- Mihai Petre va fi extrem de impresionat de transformarea lui CRBL și Radu Țibulca, in aceasta sambata, de la ora 20.00, la Antena 1. Chiar daca la antrenamente totul parea ca le merge pe dos, Crina Mardare, Adriana Trandafir și Ioana Macarie, respectiv profesorii de canto, actorie si coregrafie au facut…

- Gheorghe Hagi, roast acid surprinzator pe scena iUmor Regele, așa cum mai este cunoscut celebrul antrenor, va fi jucat de Angel Popescu, care va face un roast acid la pupitrul rubricii „Daca aș fi președinte“. Momentul integral, reacțiile celor trei jurați: Helmuth Duckadam, Florin Bratu și Florin Gardoș,…