HoReCa, scutită din nou de plata impozitului la stat pentru 180 de zile Guvernul a adoptat, luni, prin ordonanța de urgența, scutirea de la plata impozitului pentru tot sectorul HoReCa. Actul normativ prevede și alte masuri in sprijinul mediului economic, definitivate ca urmare a dialogului Guvernului cu reprezentantii sectoarelor de activitate. Ordonanța prevede prelungirea masurii privind scutirea de la plata impozitului specific datorat de operatorii economici pentru o […] The post HoReCa, scutita din nou de plata impozitului la stat pentru 180 de zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

