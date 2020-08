Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ajuns la aproape 360 de cazuri de pacienți cu coronavirus la terapie intensiva, iar ministrul Sanatații spune ca, momentan, nu se poate discuta despre reintroducerea starii de urgența. Nelu Tataru a declarat, marți seara, la Romania TV, ca o revenire ca in primele doua luni de la debutul epidemiei…

- Mihai Tudose arata ca "de la o zi la alta, situația infectarilor cu coronavirus devine tot mai grava, iar Guvernul ne spune deja ca nu mai sunt locuri la terapie intensiva și ca ventilatoarele pulmonare sunt insuficiente". "Mamaliga albastra.... De la o zi la alta, situația infectarilor…

- Ministrul a afirmat faptul ca nicio persoana nu va ramane pe dinafara deoarece exista o organizare de a extinde capacitatea secțiilor de ATI prin mai multe metode. Citește și: Ministrul Sanatatii: In acest moment, nu discutam de amanarea nici a scolii, nici a alegerilor "Tehnic, exista…

- Hotelierii din Insula Creta transmit un mesaj de incredere turistilor romani, subliniind masurile de siguranta privind limitarea raspandirii noului coronavirus, pregatirea angajatilor, dar si ofertele promotionale. Managerul general al lantului Creta Maris, Nikos Vlassiadis, a explicat ca,…

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru a dat un semnal pozitiv, luni, la Galați, afirmand ca in acest moment, sistemul medical din Romania nu este in colaps. Nelu Tataru a declarat, la Galați, unde 83 de cadre medicale sunt infectate cu noul coronavirus, ca sistemul nu este in colaps. „Nu suntem in drum colaps…

- “Remarcam pozitiv lansarea acestui program de relansare economica, program care cuprinde principalele concepte solicitate de CNIPMMR: IMM-uri, start-up-uri, digitalizare, flexibilizarea masurilor active de ocupare - kurtzarbeit. In egala masura sustinem ca acest program trebuie sa contina si obiective…

- Patru unitați mobile de terapie intensiva, achiziționate cu sprijinul societații civile și a mediului de afaceri, au ajuns in dotarea rezervei naționale de protecție civila. Recepția și aducerea in țara a celor patru unitați de terapie intensiva s-a realizat prin eforturile unei echipe mixte din partea…

