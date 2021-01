Stiri pe aceeasi tema

- Actiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul pandemiei de COVID 19, desfasurate de politistii doljeni. In ultimele 48 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii doljeni impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai I.S.U. Dolj, A.N.P.C., D.S.V.S.A…

- Politistii tulceani actioneaza in judet pentru verificarea respectarii masurilor si interdictiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului Covid 19.In cursul zilei de ieri, 18 ianuarie a.c., peste 120 de forte de ordine au actionat pe raza judetului Tulcea, pentru verificarea respectarii masurilor…

- In weekend polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au continuat activitațile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Polițiștii valceni au derulat atat in mediul urban cat și rural, acțiuni de verificare…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii doljeni impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai ISU Dolj, ANPC, DSVSA si ITM Dolj, au desfasurat actiuni de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta. La aceste…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au continuat activitațile pentru limitarea raspandirii virusului SARS-COV-2, prin organizarea de acțiuni punctuale și efectuarea de controale inopinate. In cursul acestei saptamani, polițiștii valceni in cooperare cu efective de jandarmi,…

- Politistii doljeni impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai I.S.U. Dolj, D.S.V.S.A si I.T.M. Dolj, au desfasurat actiuni de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta. La aceste activitati au participat peste 380 efective. In cadrul…

- In ultimele 48 de ore, politistii doljeni impreuna cu jandarmi, politisti de frontiera, polițiști locali, precum și reprezentanți ai I.S.U. Dolj, D.S.V.S.A, D.S.P, A.N.P.C. si I.T.M. Dolj, au desfasurat actiuni de verificare cu efective marite pe raza intregului judet cu privire la respectarea masurilor…

- Polițiștii valceni acționeaza prioritar pentru limitarea și prevenirea infectarii de Covid-19, in cooperare cu celelalte instituții cu atribuții in domeniu. Numarul imbolnavirilor cu virusul SARS CoV-2 crește, in mod ingrijorator, de la o zi la alta. Politistii valceni au desfasurat, ieri, 17 acțiuni…