HoReCa cere ridicarea de urgență a restricțiilor anti-Covid Pandemia a trimis la insolvența aproape 50% din marile companii. Dintre acestea, cea care cere ridicarea de urgența a restricțiilor impuse de autoritați este industria HORECA. Reprezentanții trag un semnal de alarma și cer autoritaților sa ridice restricțiile din luna martie. In plus, aceștia susțin ca programul pana la ora 22 nu mai este eficient, iar o mare parte din industrie este aproape de colaps. Mesajul lor vine in condițiile in care, in ultimele zile, observam o tendința de scadere a numarului de cazuri de infectare cu COVID-19. La raportarea de ieri, spre exemplu, s-au inregistrat 15.374… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

