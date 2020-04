Pana acum am tacut, pentru ca am ințeles ca spaima este necesara pentru a ține oamenii in casa. Acum spaima nu mai este necesara, pentru ca oricum te amendeaza poliția daca ieși din casa, deci putem vorbi deschis și lucid despre situație. Noi nu stam in casa pentru ca virusul este ucigaș. Am avut dreptate, cand am scris pe 25 ianuarie, ca nu este atat de ucigaș pe cat pare . Noi stam in case, pentru ca nu exista suficiente paturi in ATI pentru noi, daca ne imbolnavim. De aceea stam in case, pentru ca virusul este extrem de contagios și, efectiv, nu exista paturi și ventilatoare pentru un numar…