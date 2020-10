Horea Mihai Bădău: Despre cei care pupă moaște Unul dintre cele mai cunoscute efecte ale mass-media se numește agenda settings și inseamna ca presa ne invața ce este mai important dintr-un eveniment, care sunt cele mai importante evenimente ale zilei, ne seteaza agenda. Cum ne arata ce este mai important intr-un eveniment? Prin unghiul de abordare. Prin modul in care alege sa relateze evenimentul. Reporterul pleaca sa faca un material la Iași, la Sfanta Parascheva. La plecarea din redacție intreaba: cum dau evenimentul acesta? Și i se raspunde in același mod in care i se raspunde și de Craciun/Paște/Revelion și la toate sarbatorile importante:… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

