Stiri pe aceeasi tema

- Horațiu Rada, șeful unei firme care se ocupa cu proiectarea și execuția rețelelor electrice, a explicat pe pagina sa de Facebook de ce oamenii s-au speriat și au crezut in știrea falsa ca urmeaza o criza energetica in toata Europa. „Doamne, cand realizezi ca ziua e tot un fel de noapte, este așa de…

- Horațiu Rada, șeful unei firme care se ocupa cu proiectarea și execuția rețelelor electrice, a explicat pe pagina sa de Facebook de ce oamenii s-au speriat și au crezut in știrea falsa ca urmeaza o criza energetica in toata Europa. „Doamne, cand realizezi ca ziua e tot un fel de noapte, este așa de…

- Europa ar putea ramane in bezna din cauza unei pene uriașe de curent care ar cuprinde o buna parte din continent. Anunțul panicard a fost facut de ministerul Apararii din Austria și s-a raspandit in toata Uniunea Europeana, unde cei mai creduli au inceput deja sa iși faca

- sursa foto: Facebook/ 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC(Taiwan) La sfarșitul lunii octombrie, o delegație economica din Taiwan a fost prezenta la Praga, pentru a semna memorandumuri și acorduri economice privind producerea in Europa de cipuri și semiconductori.La Praga a fost in vizita oficial, intre…

- Țincu a explicat ca, pentru a fi eficienta, imunitatea colectiva trebuie atinsa in cateva luni, pentru a nu permite transmiterea accelerata a virusului, respectiv posibilitatea apariției unor noi mutații.”Daca se va ajunge la acea imunitate colectiva in doi ani si jumatate, ea ea este inutila. Pentru…

- In ziua in care Facebook a a avut parte de o cadere epica s-ar putea spune – practic celebra rețea a disparut de pe internet – a fost haos, potrivit marturiilor care ies acum la iveala. Angajații nu au putut intra in cladire. Aproape sapte ore, unele dintre cele mai utilizate platforme ale Facebook…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in primele opt luni ale anului au insumat 6,437 milioane persoane, in crestere cu 47,4% fata de perioada similara din 2020, a anuntat, vineri, Institutul National de Statistica (INS). Pana la sfarșitul lunii august s-au cazat in unitați turistice…

- Muntii de gunoaie revarsati langa o platforma de deseuri situata in Ploiesti, la doi pasi de Sala Sporturilor, au fost incendiati. Localnicii reclama ca este a treia oara in aproximativ o luna cand iau foc gunoaiele revarsate pe domeniul public. O ploiesteanca a publicat in grupul de…