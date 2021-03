Horațiu Pașca, demis din funcția de antrenor al Gloriei 2018 Echipa de handbal a Bistriței va avea un nou antrenor. Asta dupa ce conducerea clubului a decis demiterea lui Horațiu Pașca. Motivele ar fi ca rezultatele obținute in ultima perioada nu sunt cele dorite. Gloria 2018 a pierdut meci dupa meci, in Liga Florilor. Dureros, cu cat echipele cu care s-a confruntat au fost codașe ale clasamentului. In acest context, conducerea Clubului a decis ca cea mai buna masura este demiterea antrenorului Horațiu Pașca. ”Rezultatele din ultima perioada ale echipei de handbal feminin CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud, ne indeparteaza semnificativ de obiectivul propus,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

- ​Echipa de handbal feminin Gloria Bistrita a anuntat, vineri seara, ca a "întrerupt" colaborarea cu antrenorul Horatiu Pasca, cel care a stat pe banca tehnica timp de sase sezoane.Fost antrenor secund la echipa nationala, Horatiu Pasca a declarat în aceasta saptamâna,…

