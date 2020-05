Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, afirma ca foarte multe dintre decesele anuntate in randul pacientilor cu COVID-19 nu sunt cauzate de infectia cu noul virus, ci de alte boli. Respectivele persoane ar fi murit oricum, iar virusul nu le-a grabit cu nimic...

- Numarul deceselor a ajuns la 575 in Romania, in ceea ce privește persoanele infectate cu COVID-19., conform Ministerului Sanatații. A decedat o femeie de 21 ani din județul Vrancea, cu sindrom Down și alte afecțiuni. Ministerul Sanatații menționeaza ca, potrivit Institutului National de Sanatate Publica…

- Romania a intrat de la inceputul lunii aprilie in scenariul 4 al epidemiei, care implica transmitere comunitara. Asta inseamna ca oricine poate sa fie infectat, iar pacienții sunt tratați ca atare. Insa noile reguli de funcționare ale sistemului sanitar le pun la colț pe femeile care intra in travaliu…

- Numarul deceselor ajunge la 265 in Romania, conform informațiilor transmise de Grupul de Comunicare Strategica. In ultimele ore au fost anuntate opt noi decese, printre care o femeie de 80 de ani, din Timiș. A decedat o femeie de 80 de ani, din județul Timiș, care a avut contact cu un caz confirmat.…

- In Spania numarul persoanelor care și-au pierdut viața din cauza noului coronavirus a ajuns la un numar record: 2.696. In ultimele 24 de ore, și-au pierdut viața 514 persoane, a anunțat Ministerul Sanatații din Spania, potrivit AFP și Reuters. Spania a ajuns printre cele mai afectate țari de pandemia…

- In urma demersurilor efectuate de autoritațile romane, in cursul acestei nopți și in aceasta dimineața, Poliția de Frontiera a efectuat formalitațile de intrare in tara pentru aproximativ 3.000 de cetațeni romani și straini si aproximativ 800 de autovehicule, sosite in Punctul de Trecere a Frontierei…