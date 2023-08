Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Bergodi a fost dezamagit dupa Voluntari – Rapid 2-1. Antrenorul Rapidului a recunoscut ca nu este startul de campionat pe care si l-ar fi dorit, dar nu a vrut sa dea vina pe jucatori. Bergodi a subliniat ca el e primul vinovat, chiar daca portarul Rapidului, Horatiu Moldovan, a gresit la ambele…

- 10 secunde. Atat a durat pana in momentul in care Rapid a incasat primul gol al partidei cu FC Voluntari, din etapa a patra din SuperLiga Romaniei. Horațiu Moldovan, titularul naționalei Romaniei, a avut o seara „horror” și a greșit la ambele reușite ale formației gazda. Echipa lui Cristiano Bergodi…

- FC Voluntari a caștigat meciul contra Rapidului, scor 2-1, in epilogul rundei cu numarul 4 din Superliga. Cristiano Bergodi, antrenorul giuleștenilor, și-a asumat eșecul. Doua gafe comise de Horațiu Moldovan au costat Rapidul in deplasarea de la Voluntari. Cristiano Bergodi nua discutat despre prestația…

- Horațiu Moldovan, goalkeeper-ul celor de la Rapid, și-a „ingropat” echipa in deplasarea cu FC Voluntari, in care giuleștenii au fost invinși cu 1-2. Portarul de 25 de ani a greșit la ambele goluri ale ilfovenilor, iar la final a insistat sa-și asume in intregime eșecul. La flash-interviuri, a oferit,…

- U Cluj – Rapid 0-3, in a doua etapa a Ligii 1. Jucatorii lui Cristiano Bergodi au dominat copios partida de la Mediaș și nu le-au dat nicio șansa „șepcilor roșii”. Odata cu aceasta victorie, Rapid a ajuns, provizoriu, pe locul al 4-lea in prima liga a Romaniei. Echipa de sub podul Grant a reușit […]…

- Marius Stefanescu, atac dur la Horia Mladinovici dupa Rapid – Sepsi 0-0. Jucatorul lui Sepsi a fost nemulțumit, dupa ce golul sau a fost anulat din camera VAR, pe motiv de offisde. Rapid și Sepsi au remizat in Giulești, scor 0-0, in prima etapa a Ligii 1. Noul tehnician al „feroviarilor”, Cristiano…

- Laszlo Dioszegi, anunț despre Cristiano Bergodi. Patronul celor de la Sepsi OSK a dezvaluit ca tehnicianul italian este noul antrenor al formației din Giulești. Oficialii din Giulești au fost nevoiți sa caute un nou antrenor, dupa ce Adrian Mutu a parasit echipa și s-a ințeles cu cei de la Neftci Baku.…

- Cristiano Bergodi a vorbit despre viitorul sau dupa Rapid – Sepsi 0-0, partida care a contat pentru etapa a 8-a din play-off-ul Ligii 1. Acesta a fost instalat pe banca formație din Sfantu Gheorghe in toamna lui 2021. Cristiano Bergodi spune ca nu știe daca va ramane la Sepsi și in sezonul urmator.…