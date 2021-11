Horațiu Moldovan, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății: Suntem într-o catastrofă sanitară și umanitară ​Situația sistemului medical din Romania este critica in acest moment. Horațiu Moldovan, fost secretar de stat in Ministerul Sanatații, spune ca ne aflam intr-o “catastrofa sanitara și umanitara”. Romania are “500 de morți de COVID pe zi, pacienți care mor pe culoarele spitalului, in Unitațile de Primiri Urgențe sau chiar in ambulanțe. Avem de a face cu o criza maximala, in care nu reușim sa tratam nici macar pacienții cu pneumonie COVID. Evident ca acest lucru impacteaza puternic și pacienții ceilalți, cu alte patologii”, atrage atenția prof. dr. Horațiu Moldovan, in ziua in care țara noastra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

