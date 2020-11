Roxana, soția lui Cristian Malaele, urmeaza sa aduca pe lume in zilele ce urmeaza o fetița, prima nepoțica a actorului, a doua generație de Malaele dupa genialul simbol al culturii romanești. Soțul frumoasei gravide, meziul artistului, Cristian, in varsta de 31 de ani, este regizor (a incercat chiar experiența de a trece in fața camerei de luat vederi, ca actor, in pelicula regizata de tatal sau, ”Funeralii fericire”, 2013 ), iar Roxana Malaele este make up artist și consilier in zona de beauty. Actor, regizor, desenator, scriitor și globetrotter pasionat dar, momentan ”blocat” de restricțiile…