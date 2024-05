Horațiu Mălăele lansează colecția completă de cărți! Marele actor care își exersează cu succes și profit talentul de scriitor Editurile au avut inspirația și meritul de a-l descoperi și lansa ca scriitor pe reputatul actor Horațiu Malaele. Dupa debutul sau editorial din 2012, cu cartea „Rataciri” – in care iși retraiește și aduna amintiri, confesiuni, citate celebre și cugetari personale – Malaele a continuat sa impresioneze cu narațiunea „Tehomir” in 2020, urmata de „O poveste cam ciudata și alte doua povestiri”. Acestea au fost editate de Bookzone, editura care il prezinta zilele acestea, la Romexpo, pe scriitorul de succes Horațiu Malaele . Artist complet, Horațiu Malaele (71 ani), cunoscut pentru talentul sau actoricesc,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

