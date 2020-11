Horațiu Mălăele, expoziție de nuduri în pandemie Expoziția va fi activa pana pe 20 noiembrie a.c. Actor, regizor, artist plastic, scriitor, actorul mereu bisat Horațiu Malaele este pasionat de-o viața de caricaturi și schițe. Avand in vedere perioada grea in care trece fiecare artist, atata vreme cat restricțiile se aplica la salile de spectacole și spațiile concertistice, lucrarile celui mai popular actor de teatru roman sunt de vanzare, atat in galerie cat și online, cu semnatura olografa a autorului. Accesul fizic la inedita expoziție se face cu respectarea tuturor normelor de siguranța in vigoare, in vederea prevenirii infectarii, avand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franta, Austria, Germania si UE participa marti la un minisummit virtual pe tema reactiei europene fata de amenintarea terorista, imediat dupa o intalnire, la Paris, intre presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul austriac Sebastian Kurz, a anuntat luni Palatul Elysee, relateaza AFP, potrivit…

- Un studiu realizat german, cu date despre regiuni din Italia, Spania, Franța și Germania, a ajuns la concluzia ca 78% dintre cazurile de coronavirus s-au concentrat in zonele cele mai poluate. Tataru: Nu vom ajunge sa alegem intre pacienți. Medicul roman știe ce inseamna greul și lipsurile Explicația…

- Denis Shapovalov, cap de serie nr. 3, a fost învins, joi, în turul secund al competiției de la Koln, de francezul Gilles Simon. În sferturi s-au calificat Diego Schwartzman (favorit 2), Jannik Sinner și Yoshihito Nishioka.Rezultatele înregistrate joi:Gilles Simon (Franța)…

- Tot mai multe state europene revin la masurile dure de carantina, in timp ce Argentina, o națiune de doar 45 de milioane de locuitori, a devenit a cincea țara din lume care depașește un milion de imbolnaviri, intrand astfel in rand cu SUA, India, Brazilia și Rusia. In ultimele 24 de ore, autoritațile…

- Scaderi economice fara precedent in majoritatea țarilor G20, care reprezinta 80% din productia mondiala. Doar China crește exploziv cu 11,5% Majoritatea tarilor membre G20 au suferit scaderi fara precedent ale Produsului Intern Brut in trimestrul al doilea al anului, din cauza pandemiei, reducerea comuna…

- Ministrul american de externe, Mike Pompeo, a acuzat joi Parisul, Londra și Berlinul ca au „ales sa se alinieze cu ayatollahii iranieni”, în loc sa onoreze alianța lor cu Statele Unite, care dorește sa restabileasca sancțiunile ONU împotriva Iranului, potrivit AFP."Prietenii…

- George Paul Avram, indragitul actor care a interpretat rolul lui Haralamb in „Toate panzele sus“, s-a stins din viața la varsta de 80 de ani. Surse din cadrul Teatrului Național București au declarat ca moartea a fost confirmata de soția acestuia, care locuiește in Canada. A murit Haralamb din „Toate…