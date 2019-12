Horațiu Florea lamureste misterul Raed Arafat! Pentru mine se ridica o intrebare la care doar PSD și USR-PLUS pot sa raspunda. Daca Arafat a greșit in acești ultimi ani, de ce nu a fost dat afara pana acum? Haideți sa ne uitam in spatele acestui circ cu plecarea lui Arafat. Poate fi oare vorba despre un interes pentru privatizarea serviciului de urgențe? Pentru ca pana acum noi nu am vazut in spațiul public sa fie vehiculat numele unui alt profesionist care ar putea sa-l inlocuiasca pe Arafat. Și-atunci, ce s-a schimbat de cand a fost Cioloș la guvernare, spre exemplu, daca atunci Arafat era bun la DSU și astazi nu mai este? Daca este vorba… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

