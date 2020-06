Stiri pe aceeasi tema

- Salutare dragi sportiviDe azi 15 iunie 2020 redeschidem sala de fitness Dracula Gym ZalauNu uitati ca de azi antrenamentele se pot face doar dupa programari deoarece in aceasta situatie de alerta este impus un anumit numar de persoane in sala de fitness. Am atasat Regulamentul mai jos, AM RUGAMINTEA…

- Așa cum am anunțat saptamana trecuta, campania inițiata de noi, și sugestiv intitulata „Doneaza o masca pentru elevi”, la care speram sa se alature cat mai mulți buzoieni, și in primul rand decidenți din cadrul forțelor politice locale importante, a inceput in forța. Luni, prin reprezentanții noștri,…

- Este informația zilei. Polițiștii nu ii pot amenda pe romanii care nu poarta maști in spații inchise, deși, autoritațile susțin ca acest lucru este obligatoriu. In stare de urgența, sute de mii de romani au luat amenzi declarate de CCR neconstituționale. Acum, premierul Orban promite amenzi mari…

- Alexandru Rafila a lamurit zvonul potrivit caruia coronavirusul s-ar transmite prin instalatiile de aer conditionat. „Am auzit zilele acestea, mi s-a parut absolut incredibil. Se spunea sa oprim instalatiile de aer conditionat pentru ca exista un risc de transmitere a infectiei prin aceste…

- Așa cum și-a obișnuit publicul in ultimii ani, Jurnalul vine din nou in ajutorul cititorilor sai. Jurnalul este singurul ziar din Romania care distribuie gratuit maști de protecție in aceasta perioada...

- Vanzarea tigarilor mentolate si a celor cu capsula de mentol va fi interzisa din data de 20 mai in Romania, ca urmare a unei Directive UE.Masura le va afecta cel mai mult pe femei. Ele alcatuiesc majoritatea celor aproximativ jumatate de milion de fumatori romani care prefera tigarile mentolate si cu…

- Coloana formata din cele 20 de camioane încarcate cu ajutoare medicale oferite de România a ajuns la Chișinau. La evenimentul de prezentare a lotului de ajutor umanitar, premierul Ion Chicu a fost huiduit pentru faptul ca ceremonia nu se desfașoara în PMAN, dar sub podul…