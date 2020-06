Hora de la Mamaia. Sute de turişti au uitat complet de distanţarea socială VIDEO Oamenii nu respecta distanțarea sociala, nu poarta maști, stau foarte aproape unii de alții, fiind prinși intr-o hora in care se țin de maini. Din imagini se vede ca in zona nu exista forțe de ordine care sa ii sancționeze pentru ca nu respecta masurile de distanțare sociala impuse prin starea de alerta. Fenomen spectaculos in statiunea Mamaia! Cerul a oferit o imagine aproape ireala VIDEO Tot sambata, pe litoral a fost confirmat primul caz de coronavirus in randul angajaților sezonieri. O barmanița din Vama Veche a contactat virusul. In Constanța, de la inceputul pandemiei… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

