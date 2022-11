HORA a transmis că noua propunere de impozitare a bacșișului este „un model european” aplicabil și în România Organizația Patronala a Hotelurilor și Restaurantelor din Romania (HORA) a transmis, printr-un comunicat de marți, ca noua propunere de impozitare a bacșișului este ”un model european” care poate fi aplicabil și in Romania. Un proiect de lege aprobat de comisia de buget din Camera Deputaților prevede un impozit unic de 10% pe bacșișul lasat de clienți la restaurante. Proiectul urmeaza sa intre la votul final in plenul Camerei Deputaților. Detalii, aici. ”Organizația HORA a susținut de la inceput aceasta reglementare a veniturilor de tip bacșiș, in esența fiind vorba despre o transparentizare a… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

