Hope Promo SRL va livra ramele digitale in cadrul proiectului “Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin-EscapeLand derulat de Consiliul Judetean Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Constanta a atribuit prin procedura simplificata contractul de servicii de proiectare pentru obiectivul de investitie Construirea, organizarea si dotarea unui nou Acvariu in cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta Cladirea va avea suprafata construita la sol 2600…

- Consiliul Judetean Constanta a organizat o achizitie publica pentru servicii de proiectare pentru obiectivul de investitie "Conservarea, protejarea si punerea in valoare a Ansamblului Rupestru Murfatlar" Valoarea totala a achizitiei fara TVA este de 2.371.700 lei Castigatorul contractului este Restitutio…

- Consiliul Judetean Constanta cumpara servicii de transport pentru organizarea unei excursii locale pentru tineri Achizitia are loc in cadrul proiectului ldquo;Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin EscapeLand" Valoarea estimata a achizitiei este de 31.219,58 lei fara TVA…

- Primaria Constanta a atribuit prin procedura simplificata un contract privind inchirierea unui rack pentru inscrierea de echipamente informatice Valoarea totala a achizitiei fara TVA este de 129.373.2 lei Castigatorul contractului este Rcs amp; Rds SA din Bucuresti Compania Rcs amp; Rds SA a incheiat…

- Primaria Constanta a atribuit contractul privind serviciul de elaborare documentatie tehnico economica aferenta obiectivului de investitii "Imbunatatirea mediului urban in Zona Inel II" Valoarea totala a achizitiei fara TVA este de 1.850.000 lei Castigatorul contractului este Urban Scope din Bucuresti…

- Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta a atribuit un nou contract subsecvent de servicii postale Valoarea totala a achizitiei este de 3.108.75 lei fara TVA Firma cu sediul in Voluntari a raportat crestere venitului net de vanzari din 22,72 in 2020 Asociatii…

- Primaria Constanta a incheiat un contract privind achizitia de unelte si echipamente, in cadrul proiectului Developing Cultural and Creative Industries in the Black Sea Basin acronim Crea Centers Furnizorul produselor este Triton SRL Potrivit contractului, valoarea tranzactiei este de 5.451 lei fara…

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca a semnat decizia de infiintare a Comitetului interministerial pentru monitorizarea implementarii proiectului ‘Romania educata’, precizand ca prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) sunt alocate 3,6 miliarde de euro pentru acest program. ‘In…