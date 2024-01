Hopa, SIMION NU SE MAI TAIE JOS! Da, George Simion nu mai este amețit doar pentru ca așa este el, mai bucolic din fire… Și nici pentru ca ”așa este romanul”, astfel ca s-a lasat ospatat peste masura de tradiționala ospitalitate bucovineana… Ci doar pentru ca, la sfarșit de an, a primit poate cea mai proasta veste pentru el… Sau mai degraba […] The post Hopa, SIMION NU SE MAI TAIE JOS! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu și liderul AUR, George Simion, au avut marți, pe holurile Parlamentului, un schimb de replici pe tema drepturilor romanilor din Ucraina.Liderul AUR și mai mulți parlamentari, cu teancuri de carți in limba romana in brațe, s-au plans ca cinci microbuze pline cu carți sunt…

- George Simion a fost provocat sa efectueze un test anti-drog pentru a demonstra tuturor ca nu consuma nici un fel de substanța interzisa. Președintele AUR a demonstrat ca este negativ la 10 tipuri de droguri, dupa ce specialiștii i-au analizat mostrele biologice.„Test anti-drog, urina, pentru ca…

- George Simion: 'Maine PNL va anunța ca parasește Coaliția!'Liderul partidului AUR, George Simion, susține ca maine PNL ar urma sa paraseasca coaliția de guvernare.„Maine PNL va anunța ca parasește Coaliția și merge la groapa de gunoi a istoriei. Noi nu intram cu niciunii la guvernare, vrem alegeri…

- George Simion iși face calculele pentru alegerile parlamentare de anul viitor, atunci cand mizeaza pe un scor uriaș al celor de la AUR.Conform surselor din AUR, Simion vrea sa obțina 130 de mandate in viitorul Parlament, ceea ce ar face ca AUR sa devina un partid cu un cuvant greu de spus. In…

- Liderul AUR, George Simion, este unul dintre cei mai in voga politicieni din Romania și urmeaza moda altor oameni politici, care umbla insoțiți de bodyguard. Conform unui video aparut pe pagina celor de la AUR, George Simion este preluat de la Parlament de catre un bodyguard, iar apoi se urca…

- Protest AUR marți dimineața in fața Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), instituția care verifica radiourile și televiziunile. Protestul AUR e provocat de intenția CNA de a discuta despre posibila sancționare a televiziunii Realitatea Plus pentru presupusa propaganda politica pro-AUR prin…

- National chairman of the Alliance for the Union of Romanians (AUR) George Simion told a news conference on Tuesday that it is time for a change in the administrative organisation of the country, speaking in favour of a more flexible local and central administration while rejecting any form of regionalisation…

- Parlamentarii AUR vor protesta, de marti, purtand banderole albe la mana, fata de faptul ca formatiunea politica nu are reprezentare "corecta" in institutii si in comisiile parlamentare, a sustinut, luni, presedintele AUR, George Simion, apreciind ca actuala coalitie nu respecta cultumele si ponderea…