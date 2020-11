Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden - care nu a fost inca instalat presedinte al Statelor Unite dupa victoria anuntata sambata in alegerile prezdidentiale - si vicepresedinta sa Kamala Harris, care si-a exprimat vointa de a restaura rapid ”sufletul Americii”, isi incep saptamana aceasta tranzitia la Casa Alba cu doua prioritati…

- Donald Trump a devenit, sambata, dupa ce a fost invins de Joe Biden, cel de-al 11-lea președinte din istoria Statelor Unite ale Americii care nu a reușit sa fie reales, informeaza Business Insider.Trump este primul președinte in funcție din ultimele aproape trei decenii care a ratat realegerea. George…

- America este in fața unui vot crucial, intr-un context dificil pentru intreagul glob. Donald Trump a recunoscut ca nu s-a gandit deocamdata la un discurs de renuntare sau la unul de acceptare.

- Dezbaterea finala dintre actualul presedinte american Donald Trump si contracandidatul sau democrat Joe Biden a aratat ca o dezbatere electorala normala, dar probabil ca nu a schimbat prea mult traiectoria cursei electorale, scrie CNN.

- Ultima dezbatere prezidențiala dintre Donald Trump și Joe Biden se va desfașura pe baza unor noi reguli – microfoanele vor fi oprite pe anumite segmente pentru a preveni situația din prima dezbatere cand președintele și-a intrerupt constant contracandidatul dar și pe moderatorul dezbaterii.

- Kamala Harris, coechipiera lui Joe Biden in lupta impotriva republicanului Donald Trump, și-a suspendat pana duminica toate deplasarile dupa ce joi s-a aflat ca in echipa sa electorala au fost testate pozitiv la coronavirus doua persoane, intre ele figurand responsabila sa pentru comunicații. “Din exces…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a afirmat ca, daca Donald Trump este in continuare pozitiv la COVID-19, pentru urmatoarea lor dezbatere televizata, la 15 octombrie, cei doi rivali la prezidentialele din 3 noiembrie "nu vor trebui sa dezbata", noteaza AFP.

- Donald Trump și Joe Biden au intrat, incepand de luni, 7 septembrie, in ultima etapa, intensa, a campaniei pentru prezidențialele americane din 3 noiembrie. “Prost” contra “las” sunt atributele pe care și le-au schimbat cei doi candidați in discursurile rostite de “Ziua Muncii” in Statele Unite. Candidatul…