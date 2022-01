Honor şi-a lansat primul smartphone pliabil Magic V foloseste acelasi tipar de pliere ca Galaxy Z Fold, cu care se si compara din multe puncte de vedere, facand plierea pe verticala, asemenea unei carti. Ecranul intern, folosit atunci cand telefonul este pliat, are 7,9 inch, 90HZ rata de improspatare si o rezolutie de 2272 x 1984 pixeli, cu un raport al imaginii 10:9. Ecranul extern, disponibil si cand telefonul nu este pliat, are 6,45 inch, 120Hz rata de improspatare, 21:9 raport de imagine si o rezolutie de 2560 x 1080 de pixeli. Una peste alta, Magic V este mai mai subtire decat Galaxy Fold cand nu este pliat, dar cantareste mai mult… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

