- Vineri a fost Black Friday, iar nebunia cumparaturilor online a reinceput, sub influenta mirajului reducerilor uriașe promise de marii comercianti. Realitatea, insa, a fost ca foarte multe reduceri au fost fictive, deoarece comerciantii se ocupasera cu doua-trei saptamani inainte sa creasca preturile…

- Dupa multe vești proaste in ceea ce privește facturile romanilor, Guvernul vine, in sfarșit, cu un anunț care ii va scapa pe romani de prețul facturilor. Așadar, Romania va reveni la piața reglementata cu preț fix, incepand din data de 1 ianuarie 2023.

- Introducerea unei aplicații de EKG pe smartwatch nu este un lucru nou, fiind deja practicata de mai mulți producatori, insa provocarea adevarata o reprezinta de obicei obținerea certificarii pentru aceasta. Necesara pentru a garanta realizarea unei analize corecte, certificarea CE a fost eliberata recent…

- Romanii considera ca asiguratorii și companiile de utilitați acționeaza cel mai rar in interesul clienților, in timp ce segmentul medical este perceput ca fiind cel in care companiile acționeaza cel mai des in interesul consumatorilor. Domeniul bancar a inregistrat anul acesta cea mai mare creștere…

- Care sunt zonele din Romania in care a venit deja iarna. In aceste locuri este avertisment serios pentru soferi, intrucat este nevoie de cauciucuri speciale de iarna. Așadar, in ce localitați trebuie sa ai cauciucuri de iarna daca pleci la drum in aceste zile, vezi in randurile de mai jos. Atenție,…

- Brand-ul global de tehnologie HONOR și-a reafirmat angajamentul fața de extinderea portofoliului de produse „smart” pe piețele internaționale, in timpul prezentarii sale principale la IFA, intitulata „Embracing the Connected Future”. In timpul evenimentului, brandul a lansat noua sa strategie globala…

- Urmare a articolului „Imprumuturi „ dubioase „ intre un constructor ce ridica blocuri pe Granicerilor si un sef de la Finante” publicat in data de 22.08.2022 in Gazeta de Bistrita semnat de – Andreea Moldovan- in care s-au prezentat astfel incat sa para „dubioase” anumite aspecte care au legatura cu…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca are "rezerve" cu privire la posibilitatea scaderii tarifelor de pe piata energiei prin scaderea taxei pe valoare adaugata, asa cum s-a intamplat in Germania. "Din experienta vazuta in Romania pe alte scaderi de TVA, ulterior, intr-un timp relativ scurt,…