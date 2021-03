Honor ar putea lansa un flagship cu Snapdragon 888 în iulie Separarea lui Honor intr-un brand complet independent este oficiala și acum ne putem concentra pe produse reale decat pe politici. Spre exemplu, viitoarea sa versiune amiral Snapdragon 888. Potrivit unor surse din China, noul telefon va sosi in iulie și va face parte din seria Magic. Honor și-a lansat seria V40 / View 40 la inceputul lunii ianuarie, dar telefonul a fost dezvoltat sub supravegherea Huawei și a ajuns cu un chipset Dimensity 1000+, care, deși este rapid, nu este tocmai de ultima ora. Flagship-ul cu motor Snapdragon 888 al Honor va sosi in iulie Persoanele din industrie au dezvaluit… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

