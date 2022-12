Honor 80 GT este cel mai nou telefon cu pretentii de „gaming phone” de pe piata si are doua atuuri pentru a apartine acestui segment. Pe de o parte vine cu puternicul procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 si pe de alta parte are o racire avansata si generoasa. Terminalul vine in completarea lu Honor 80 si Honor 80 Pro , prezentate luna trecuta. Ecranul sau suna foarte bine pe hartie, intre panoul 10 bit, luminozitatea de 1400 nits si refresh rate-ul de 120 Hz. Ruleaza Android 12, cu o interfata custom, Magic UI 7.0. Designul e mai degraba sobru, pe baza de sticla si metal, iar vapor chamber-ul…