Hong Kongul "face parte din China" indiferent de rezultatul alegerilor (ministru)

- Hong Kongul "face parte din China" oricare va fi rezultatul alegerilor locale de duminica, a reamintit luni ministrul chinez de externe, Wang Yi, in timp ce scrutinul pare sa indice o victorie detasata a partizanilor democratiei, noteaza AFP potrivit news.ro "Nu sunt inca rezultatele definitive.…

- Biroul Electoral Central a anuntat, joi, rezultatele finale oficiale la primul tur al alegerilor prezidentiale. Astfel, Klaus Iohannis a obtinut 37,82%, Viorica Dancila – 22,26% si Dan Barna – 15,02%. „Rezultatul final al votarii pentru alegerea Presedintelui Romaniei, conform procesului verbal este…

- Prim ministrul Japoniei a anulat festivitatea de privire a florilor de anul viitor, pentru a evita un scandal privind cheltuirea în mod extravagant a banilor cetațenilor, scrie The Guardian. Decizia lui Shinzo Abe de a anula petrecerea din 2020 a fost luata dupa ce criticii au susținut ca…

- Premierul britanic, Boris Johnson, nu a semnat scrisoarea adresata Uniunii Europene pentru a cere amanarea Brexitului, a facut cunoscut sambata seara pentru AFP o sursa din cadrul serviciilor acestuia. In schimb, Boris Johnson a trimis o a doua scrisoare, semnata, specificand ca nu doreste…

- China construieste un megalopolis in Delta Raului Perlelor (Zhujiang), care spera ca va rivaliza intr-o buna zi cu New York si Tokyo. Acest proiect urbanistic colosal este o tentativa indrazneata de integrare metropolitana - si poate si un plan al conducerii chineze de a tine Hong Kongul sub presiune,…

- Deputatii britanici au votat luni pentru a obliga guvernul lui Boris Johnson sa publice documente confidentiale privind impactul unui Brexit fara acord, o noua infrangere parlamentara pentru prim-ministrul conservator, relateaza AFP. Motiunea a fost adoptata cu 311 voturi pentru, iar 302…

- Wang Yi a avut o intrevedere cu omologul sau nord-coreean Ri Yong Ho, in cadrul vizitei sale de trei zile la Phenian, care are loc in urma testelor suspecte cu rachete balistice ale Coreei de Nord.Cei doi diplomati au declarat ca vor colabora pentru a mentine pacea si stabilitatea regionala.In…