Hong Kongul a adoptat o nouă lege a imigraţiei care poate opri oamenii din a părăsi regiunea semiautonomă Hong Kongul a adoptat miercuri o noua lege a imigratiei, care alimenteaza temeri cu privire la posibilitatea instaurarii în acest centru de afaceri internatinal a unor &"interdictii de iesire&" similare celor din China continentala, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Noua lege a fost adoptata - cu 39 la voturi &"pentru&" si doua &"împotriva&" - de catre Consiliul Legslativ (LegCo, Parlamentul local), din care mai face parte doar un singur ales sustinator al democratiei, în urma demisiei celorlalti, în bloc, în noiembrie.

Puterea centrala chineza a lansat în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

