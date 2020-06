Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo urmeaza sa se intalneasca cu inaltul responsabil chinez pentru politica externa Yang Jiechi in Hawaii, in incercarea de a detensiona relatiile dintre cele doua cele mai mari economii ale lumii asupra unor diferite probleme, potrivit unor informatii mass-media,…

- Statele Unite au emis vineri noi reguli pentru acordarea de vize jurnalistilor chinezi, informeaza Reuters. Incepand de luni, acestia nu vor mai primi vize decat pe 90 de zile, cu posibilitate de prelungire, in locul celor pe termen nelimitat. Pana acum, vizele trebuiau reinnoite doar in cazul transferului…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, le-a trimis telegrame presedintelui american, Donald Trump, si premierului britanic, Boris Johnson, in care sugereaza nevoia de a reaprinde cooperarea dintre natiunilor lor din al Doilea Razboi Mondial pentru a rezolva problemele actuale, scrie agentia Reuters vineri,…

- Parlamentul Serbiei va valida miercuri ridicarea starii de urgenta impuse din cauza epidemiei de COVID-19, a declarat duminica presedintele Aleksandar Vucic, explicand ca rata de infectare in randul populatiei s-a redus suficient, transmit DPA si Reuters. 'Conditiile au fost intrunite (...) Joi…

- China a publicat o animație scurta denumita „A fost odata un virus” in care ia in deradere raspunsul Statelor Unite la pandemia COVID-19 folosindu-se de figurine de tip Lego pentru a reprezenta cele doua țari, potrivit Reuters.​ In animația postata online de catre Xinhua, agenția de presa oficiala a…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo considera ca epidemia noului coronavirus subliniaza necesitatea unei revizuiri a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), avertizand ca Washingtonul ar putea sa nu mai reia niciodata finantarea agentiei ONU si chiar da infiinteze o alternativa, relateaza Reuters…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, ca informatiile privind o posibila degradare a starii de sanatate a liderului nord-coreean Kim Jong-un sunt "eronate", noteaza Agerpres, citand AFP. Trump considera ca CNN a dat fake news. Donald Trump a declarat, joi, in conferința zilnica despre…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a declarat miercuri ca Washingtonul are motive puternice sa creada ca autoritatile chineze nu au raportat cu promptitudine izbucnirea epidemiei cu noul coronavirus catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. In cadrul unei…