Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a recunoscut marti ca infrangerea usturatoare a candidatilor proBeijing la scrutinul local care a avut loc duminica a tradus nemultumirea populatiei legata de modul in care guvernul a gestionat criza politica pe care o traverseaza fosta colonie britanica de peste cinci luni, noteaza AFP.



Alegerile au dezvaluit ingrijorarile pe care le suscita "lacunele guvernului, in special nemultumirea legata de timpul necesar pentru a gestiona instabilitatea actuala si, bineinteles, pentru a pune capat violentei", a declarat Carrie Lam in cursul saptamanalei…