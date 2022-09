Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Hong Kong care a cantat la muzicuța in fața mulțimii adunate la consulatul britanic in timpul funeraliilor Reginei Elisabeta a II-a a fost arestat pentru razvratire, au anunțat marți poliția și presa locala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Noul monarh britanic va susține luni primul discurs in Parlamentul britanic dupa cand a fost proclamat Rege ca urmare a morții Reginei Elisabeta a II-a. Evenimentul este descris drept un „moment de reflecție”, avand rolul de simbolic de a oferi șansa parlamentarilor de a prezenta condoleanțe, relateaza…

- Steagul negru a fost arborat pe turnul principal al Castelului Bran, in semn de respect pentru Regina Marii Britanii. Este a patra oara cand se intampla acest lucru la fosta reședința regala.

- Imnul național britanic in versiunea „God save the King” a fost cantat pentru prima data in ultimii 70 de ani in cadrul unui eveniment oficial, la catedrala Sf. Paul din Londra, la finalul unei ceremonii religioase in memoria Reginei Elisabeta a II-a, relateaza AFP. Aceasta versiune, intonata in prezenta…

- Pentru prima data dupa decesul Reginei Elisabeta a II-a, la Londra s-a intonat noul imn: Dumnezeu sa-l ocroteasca pe Rege! God save the King! Imnul, ca și bancnotele, monedele și multe altele, sunt acum schimbate, odata cu venirea noului rege, Charles al III-lea.

- Regatul Unit este in doliu. Lacrimi si recunostinta in intreaga lume. Zeci de mii de oameni au cantat Imnul in onoarea Reginei, au adus un omagiu la porțile Palatului Buckingham, dar și pe stadion.

- Toate meciurile de fotbal din Anglia, Țara Galilor și din fotbalul profesionist scoțian au fost amanate in acest weekend, in semn de respect dupa moartea Reginei Elisabeta a II-a, informeaza Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Planul guvernului britanic, care prevede ce se va intampla in zilele urmatoare morții Reginei Elisabeta a II-a, nume de cod – Operațiunea Podul Londrei, pentru multa vreme invaluit in mister, a fost obținut de jurnaliștii Politico, cei care au expus planul cu fiecare dintre pașii sai, scrie digi24.ro…