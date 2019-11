Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Hong Kong a anuntat sambata ca a arestat trei parlamentari pro-democratie si le-a cerut altor patru sa se prezinte la comisariat pentru a fi plasati in stare de arest, transmite AFP, potrivit Agerpres.Politicienii respectivi sunt acuzati de violente in parlament comise in luna…

- Oprirea violentei si a haosului si restabilirea ordinii continua sa fie principalele prioritati pentru Hong Kong, a declarat Xi Jinping la Shanghai, unde participa la cea de-a doua editie a China International Import Expo.Sute de mii de oameni au iesit in strada la Hong Kong de la jumatatea…

- Reprezentantii politiei au parasit conferinta de presa atunci cand Amy Ip a indreptat o lanterna direct spre ei, exclamand: 'Asta este ce ne faceti voi noua'. Ea i-a criticat pe ofiterii de politie pentru ranirea mai multor reporteri.Gestul producatoarei de stiri a urmat demonstratiei desfasurate…

- Autoritațile din Hong Kong au retras miercuri proiectul de lege care a dus la declanșarea seriei de proteste din insula, proteste care s-au transformat între timp într-o campanie pentru democrație, scrie Associated Press.Secretarul pentru Securitate John Lee a explicat, în fața…

- Șefa guvernului din Hong Kong, Carrie Lam, a fost nevoita miercuri sa renunțe la un discurs foarte așteptat privind politica generala dupa ce a fost huiduita de parlamentari, în mijlocul unor scene haotice în parlamentul local, scrie AFP.Discursul de politica generala era prezentat…

- Politia din Hong Kong a folosit marti tunuri cu apa pentru a dispersa demonstrantii adunati in apropierea sediului guvernului local, informeaza DPA, citata de Agerpres. Pe insula Hong Kong, zeci de mii de oameni au sfidat o interdictie dictata de politie si au iesit pe strazi pentru a-i cere sefei executivului…

- Fortele de ordine si manifestantii pro-democratie din Hong Kong s-au confruntat pentru scurt timp sambata, in apropiere de frontiera cu China continentala, in cel de-al 16-lea weekend de manifestatii in fosta concesiune britanica, informeaza Agerpres, citand AFP. Politia a facut uz de gaze lacrimogene…

- Politia a facut uz de gaze lacrimogene si la tunuri cu apa pentru a dispersa grupuri radicale ce ridicasera baricade si aruncasera pietre si sticle incendiare spre politisti in suburbia Tuen Mun, situata in nord-vestul Hong Kong-ului.Numerosi manifestanti au fost arestati, desi ei au fost…