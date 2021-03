Stiri pe aceeasi tema

- Hong Kong a suspendat, miercuri, vaccinare cu Pfizer-BioNTech, dupa ce autoritațile au fost inștiințate de distribuitor despre o problema de ambalare care afecteaza un lot de flacoane, informeaza Mediafax, care citeaza AP. Flacoanele de vaccin Pfizer-BioNTech cu numarul lotului 210102 au avut ambalajele…

- Hong Kong a suspendat miercuri utilizarea vaccinului Pfizer/BioNTech dupa ce distribuitorul a informat autoritatile ca un lot are capacele dozelor defecte, relateaza Mediafax, citat de digi24.ro.

- Chiar daca mai multe state au decis sa spuspende imunizarea cu serul AstraZeneca, Romania a hotarat sa continue vaccinarea anti-Covid-19 cu acest ser. Iata care este motivul pentru care autoritațile romane au luat aceasta decizie și care sunt țarile care au stopat imunizarea cu AstraZeneca.

- Vaccinarea cu serul AstraZeneca va fi supendata in Romania timp de o saptamana. Informația a fost publicata de site-ul Antena 3. Autoritațile au facut acest anunț joi seara, dupa ce mai multe state au luat decizia de a opri vaccinare cu acest ser in urma unor suspiciuni ca ar duce la efecte secundare…

- In ultimele doua saptamani, mai multe țari europene au ridicat ori eliminat limita superioara de varsta pentru serul AstraZeneca, o decizie similara a fost anunțata luni și-n Romania. Pe lista se afla Polonia, Franța, Germania sau Danemarca. Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea…

- Austria suspenda preventiv imunizarea cu un lot de vaccinuri AstraZeneca dupa decesul unei femei si imbolnavirea alteia. „Oficiul Federal pentru Siguranta in Sanatate (BASG) a primit doua rapoarte in legatura cu vaccinarile facute cu aceeasi transa de vaccin AstraZeneca in districtul Zwettl”, au declarat,…

- In Romania incepe vaccinarea populației cu serul AstraZeneca Foto: Arhiva. De astazi începe în România vaccinarea populației cu serul AstraZeneca, recomandat persoanelor între 18 și 55 de ani, cu rapel la opt saptamâni. În acest scop au fost deschise 180…

- Potrivit datelor oficiale furnizate de Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19, aproape 60.000 de cadre medicale au fost vaccinate in Romania pana miercuri. Cu un al doilea vaccin aprobat de Agenția Europeana a Medicamentului, cel al companiei Moderna,…