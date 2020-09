Hong Kongul nu are o baza legala sa ceara extinderea unui drept particular asupra a 12 locuitori ai orasului arestati de China in timp ce incercau sa fuga cu barca si ei vor trebui sa se confrunte acolo cu legea, a declarat marti sefa executivului local, citata de Reuters.



Cei 12 au fost arestati pe 23 august pentru intrare ilegala in apele Chinei continentale dupa ce au plecat din Hong Kong intr-o barca spre Taiwan, teritoriu autoguvernat, in urma represiunii asupra activistilor pro-democratie in fosta colonie britanica.



Incercarea lor esuata de a fugi in Taiwan evidentiaza…