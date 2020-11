Stiri pe aceeasi tema

- Prioritatea guvernului din Hong Kong este ''restabilirea sistemului politic aflat in haos'', a afirmat miercuri sefa executivului local Carrie Lam in discursul sau anual privind situatia din fosta concesiune britanica, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. ''In ultimul an si ceva, Hong Kong…

- Italia a raportat marti 853 de decese asociate COVID-19, in crestere fata de 630 in urma cu o zi si cel mai grav bilant inregistrat dupa data de 28 martie, transmite Reuters. Potrivit Ministerului Sanatatii, numarul de cazuri noi de infectare cu coronavirus a fost de 23.232 (din 188.659 de…

- Uniunea Europeana a cerut joi Beijingului sa anuleze imediat noile masuri care descalifica parlamentarii aleși, afirmând ca decizia reprezinta o „lovitura severa” la adresa autonomiei fostei colonii britanice, transmite Reuters.„Aceasta noua decizie arbitrara a Beijingului…

- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, va merge saptamana viitoare la Beijing, pentru trei zile de discutii despre planurile de relansare a economiei fostei colonii britanice, transmite Reuters, citata de AGERPRES.Metropola economica, unul din punctele importante in reteaua financiara…

- Consultantul pentru coronavirus al Casei Albe, dr. Anthony Fauci, a afirmat miercuri, in Congresul american, ca ”va dura ceva timp pentru ca vaccinurile pentru Covid-19 aprobate de Administratia pentru Alimente si Medicamente sa devina disponibile, din cauza ”testelor clinice riguroase necesare”…

- Hong Kongul nu are o baza legala sa ceara extinderea unui drept particular asupra a 12 locuitori ai orasului arestati de China in timp ce incercau sa fuga cu barca si ei vor trebui sa se confrunte acolo cu legea, a declarat marti sefa executivului local, citata de Reuters. Cei 12 au fost…

- O instanta din Hong Kong a eliberat joi pe cautiune doi deputati din opozitie, judecati pentru participarea la protestele antiguvernamentale din iulie anul trecut, transmite Reuters, relateaza Agerpres.Deputatul Lam Cheuk-ting este acuzat, alaturi de alti sase inculpati, in legatura cu unele…