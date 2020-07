Editorial: FC Viitorul are in ADN atacul si golul. Echipa lui Hagi continua sa fie o atractie a Ligii 1 si din play-out

FC Viitorul e lider detasat in turneul play out al Ligii 1. In ultima etapa, echipa constanteana a invins cu 5 0 Academica Clinceni. Trupa lui Gica Hagi are cifre… [citeste mai departe]