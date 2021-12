Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de persoane au ramas blocate miercuri in cladirea World Trade Center din Hong Kong, in urma izbucnirii unui incendiu la parterul cladirii. Cei care nu au putut parasi cladirea s-au refugiat pe acoperișul WTC.

- Mai mult de o jumatate de miliard de oameni din lumea intreaga au fost impinsi in saracie extrema in 2020 dupa ce au fost nevoiti sa achite din fonduri proprii diverse costuri medicale in timpul pandemiei de COVID-19, au anuntat duminica Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Banca Mondiala, informeaza…

- Cel putin 46 de oameni au murit dupa ce un autobuz a luat foc in noaptea de luni spre marti, pe o autostrada in vestul Bulgariei, au anuntat oficialii locali, citeaza BBC. UPDATE: Potrivit Reuters , bilanțul victimelor a ajuns la 46. In autocar se aflau 53 de persoane. Accidentul a avut loc pe autostrada…

- Trei pacienți infectați cu coronavirus au murit, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un incendiu izbucnit la un spital din Bulgaria, au anunțat autoritațile locale, potrivit Reuters. Incendiul, care a fost stins rapid, a izbucnit in jurul orei 04:00 GMT și a afectat un singur salon, situat la…

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, la acoperișul unei cladiri a Manastirii Izvorul Tamaduirii, din Agigea, județul Constanța, pentru stingerea focului fiind chemați in sprijin și pompieri din județele Calarași și Ialomița. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii americane (CIA), William Burns, a declarat ca va infiița o unitate speciala care vizeaza sporirea atentiei asupra Chinei. Cauza principala este perioada de relatii tensionate intre cele mai mari doua economii ale lumii. China Mission Center „intersecteaza toate…