- Magnatul media Jimmy Lai din Hong Kong a fost arestat pentru suspiciune de coluziune cu forte straine în conformitate cu legea privind securitate nationala impusa de Beijing metropolei financiare în luna iunie, potrivit anuntului facut pe Twitter luni de un colaborat apropiat al acestuia,…

- Locuitorii din Hong Kong nu vor mai putea utiliza in curand populara retea de socializare TikTok din cauza recentei legi privind securitatea nationala impusa de catre China, a anuntat compania luni seara, potrivit AFP. "In lumina evenimentelor recente, am decis sa oprim aplicatia TikTok in Hong Kong",…

- ​Noua lege privind securitatea în Hong Kong, adoptata recent de Beijing, confera puteri sporite politiei din fosta concesiune britanica, mai ales în ceea ce priveste supravegherea, transmite marti AFP.Fortele de ordine vor putea efectua perchezitii fara mandat daca ele considera…

- Cartile scrise de personalitatile miscarii pro-democratie din Hong Kong nu mai sunt disponibile in bibliotecile publice ale acestui centru financiar din Asia, masura intervenind la doar cateva zile de la intrarea in vigoare a legii privind securitatea nationala, impusa de regimul comunist de la Beijing.

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a amenintat Beijingul cu represalii suplimentare, deplangand o "zi trista" pentru Hong Kong dupa adoptarea de catre autoritatile chineze a unei noi legi privind securitatea nationala a acestui teritoriu autonom, transmite miercuri AFP. "Astazi este o zi trista…

- Uniunea Europeana a 'deplans' marti adoptarea de catre China a controversatei legi privind securitatea nationala in Hong Kong, atragand atentia ca Beijingul risca sa suporte 'consecinte foarte negative', transmite AFP.'Deplangem aceasta decizie. Aceasta lege risca sa aduca atingere grava gradului…

- China a adoptat marti, in mars fortat, o lege controversata cu privire la securitatea nationala la Hong Kong, perceputa de catre criticii acesteia drept un mod de a pune calus opozitiei in teritoriul semiautonom, relateaza AFP.Ignorand indemnurile Occidentului, Parlamentul national chinez…