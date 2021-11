Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 21 de ani este din municipiul Arad iar, potrivit Centrului Judetean de Coordonare a Interventiei, este infectat cu virusul SARS-CoV-2.Acesta a fost depistat intr-un tramvai in zona Garii Arad, in timp ce jandarmii desfasurau o actiune de verificare a respectarii masurilor de prevenire a raspandirii…

- Un barbat care nu purta masca de protecție intr-un mijloc de transport, din Cluj-Napoca, a fost luat la palme de catre o femeie. Barbatul parea sa critice masurile impotriva Covid-19 și acela a fost momentul in care o femeie s-a napustit asupra lui, l-a prins de nas și de gura și i-a articulat cateva…

- O femeie, de 44 de ani, din Galați, surprinsa fara masca de protectie intr-o stație de autobuz, a batut un polițist, informeaza Observatornews . Incidentul s-a petrecut miercuri. Surprinsa fara masca de protecție in stația de autobuz, masura prevazuta in starea de alerta, de o patrula de poliție, femeia…

- Peste 95% dintre persoanele vaccinate care fac infecția Covid-19 nu au plamanii afectați, spune medicul Diana Manolescu. ”Am observat o diferența insemnata, din punct de vedere imagistic, intre plamanii unui pacient vaccinat impotriva SARS CoV 2 și cei ai unui pacient nevaccinat. La peste 95 la suta…

- Atenția sporita orientata asupra masurilor de igiena și protecție, poate reprezenta primul pas spre pastrarea sanatații in cele mai bune condiții. Indiferent de mediul de lucru sau de desfașurare a activitații, este esențial sa avem in vedere o serie de produse și masuri, care sa ne protejeze de viruși…

- In Portugalia, persoanelor cu varste de peste 65 de ani li se pot administra, in același timp, vaccinurile anti-Covid și anti-gripal. Autoritațile medicale au ales soluția dublului vaccin pentru a reduce riscul de imbolnavire in cazul persoanelor in varsta, care sunt mai vulnerabile. De asemenea, administrarea…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a stabilit, joi seara, ca masca de protectie devine obligatorie in toate spatiile publice, inchise sau deschise, incepand din aceasta seara, mai exact de la miezul nopții. „Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, intrunit,…

- Cercetatorii de la Universitatea Nationala Autonoma din Mexic (UNAM) au creat o masca folosind argint si cupru, elemente dispuse in nenostraturi, care neutralizeaza SARS-CoV-2, coronavirusul ce cauzeaza Covid-19. In cazul in care concentratia virala este mare, virusul dispare in proportie mai mare de…