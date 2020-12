Hong Kong: Magnatul de presă Jimmy Lai a fost eliberat sub cauţiune Magnatul media hongkongonez Jimmy Lai, arestat pentru ca a incalcat legea asupra securitatii nationale impusa de Beijing, a fost eliberat miercuri sub cautiune, masura insotita de conditii mai stricte, informeaza AFP. Lai, foarte critic la adresa Beijingului, este una dintre personalitatile hongkongoneze cele mai cunoscute vizate de aceasta legislatie impusa de Beijing pentru a restabili calmul in acest teritoriu, dupa mai mult de sase luni de manifestatii in 2019. El este acuzat de "intelegere secreta cu puteri straine", pentru ca a indemnat guverne ale altor tari sa introduca sanctiuni impotriva… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

